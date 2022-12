Renato Aragão recebe alta do hospital após sofrer AIT

O humorista cearense Renato Aragão teve alta na manhã desta sexta-feira (9), após ter sofrido um acidente isquêmico transitório (AIT). O artista estava internado há dois dias no Hospital Samaritano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O eterno 'trapalhão' estava sob vigilância neurológica, e os médicos haviam recomendado que ele ficasse no local para monitoramento.

Segundo a assessoria de imprensa de Renato Aragão, ele passa bem e está com a família. O humorista publicou no Instagram um vídeo do momento em que foi recepcionado pela família e sua cadela de estimação em casa. Ele também aproveitou para agradecer o apoio dos fãs.

"Obrigado pelo carinho. Um beijão para todo mundo!", disse, ao lado da mulher, Lilian Aragão. A filha de 'Didi', a atriz Lívian Aragão, também comemorou a alta do pai nas redes sociais.

O QUE É ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO?

Segundo o Ministério da Saúde, o AIT é definido como episódio único de déficit neurológico focal agudo que dura menos de uma hora. A ocorrência é provocada por um bloqueio temporário da chegada de sangue até o cérebro. É um quadro que apresenta os mesmos sintomas de um acidente vascular cerebral (AVC), mas que se encerram sem deixar sequelas.