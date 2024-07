Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de julho

Estamos vivendo a segunda Lua Cheia consecutiva no signo de Capricórnio. Esse evento raro e impactante acontece hoje às 7:16 (horário de Brasília). De um lado temos o Sol em Câncer e do outro a Lua exilada no grau 29 de Capricórnio. O céu insiste, pois existe um aprendizado coletivo e individual sobre amadurecimento emocional e vida prática. E Saturno, o planeta regente dessa Lua cheia, chega com a cobrança. Uma segunda chance nos foi dada. Será que ainda não foi o suficiente? Se não teve amadurecimento, a fatura vem dobrada. E Plutão está junto dessa Lua cheia, tornando tudo mais intenso. Cada um vai sentir essa Lua de uma forma, em alguma área da vida ela vai pedir responsabilidade. Se você está anestesiado ou escapando dos aprendizados, plutão vai dar uma chacoalhada.

Signo de Capricórnio hoje

Suas ideias não estão funcionando no momento, capricorniano(a). Se liberte dos condicionamentos mentais, questione suas crenças, princípios e valores. Tente se soltar dessa camisa-de-força e tome uma atitude perante a vida. A Lua cheia no seu signo vai te ajudar a mudar sua maneira de pensar, a ser mais flexível, tolerante e espontâneo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.