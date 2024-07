Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (20) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Ariosto agradece Artur por salvar sua vida, e os dois selam um acordo para trabalhar na exploração da Gruta Azul.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Ariosto agradece Artur por salvar sua vida, e os dois selam um acordo para trabalhar na exploração da Gruta Azul. Margaridinha explica a Aldenor que fugiu de Zefa Leonel e do Rancho Fundo, e o rapaz promete ajudá-la a permanecer na cidade. Zélia Noronha chega ao hotel. Tia Salete e Floro Borromeu tentam ajuda para saírem da cela.

Marcelo sela um acordo com Zélia Noronha para acabar com o casamento de Artur. Primo Cícero visita o boteco de Caridade com Quintilha e as duas se encaram. Tobias Aldonço anuncia a Nivalda que seu cartão foi cancelado. Artur encontra Zélia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.