Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de julho

Depois de um período obstinado e meio preso no signo de Touro, Marte, o planeta da coragem e iniciativa, ingressa no signo de Gêmeos. Pode ser que você sinta vontade de experimentar algo novo, conhecer novas rotas, pessoas, lugares e viver novas experiências. Marte em Gêmeos é curioso. E essa inquietude vai permanecer por um tempo em alguma área da sua vida. Você precisa de foco. Nada de se perder e se espalhar em muitas direções ao mesmo tempo. O sábado pede foco e concentração, pois pode ser que você se distraia ou já se sinto dividido. O segredo para o dia de hoje é silenciar e se concentrar para receber todas as informações junto com a Lua cheia em Capricórnio no domingo, 21.

Signo de Capricórnio hoje

Sua rotina vai ganhar mais movimento. Você vai se sentir mais motivado, mas não esqueça de melhorar seus hábitos e cuidar mais da sua saúde. Respeite seu corpo. Aproveite para estruturar seus projetos e fazer acontecer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.