Carlos Alberto de Nóbrega lamenta não ver mais Silvio Santos: 'Tenho saudade louca'

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega lamenta não ter mais convivência com Silvio Santos, atualmente com 93 anos. Os dois são amigos desde a juventude, e Carlos Alberto explica que o dono do SBT não quer receber mais receber visitas, nem atender telefonemas.

“O Silvio só fala quando ele quer falar, e respeito isso. Tenho uma saudade louca dele”, disse o apresentador ao “Flow News”.

Veja também Zoeira Silvio Santos é internado com H1N1 e passa por exames em São Paulo Zoeira Silvio Santos tem melhora e deve receber alta até sexta-feira (19), diz jornal

“Quando nos conhecemos, eu tinha 18 anos e ele, 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como estou. Quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô. Tentei ir lá duas vezes, mas sei que ele não quer, sei que ele quer ficar sozinho, então respeito isso. Já liguei duas vezes, não consegui falar”, continuou.

Carlos Alberto também relatou que tem notícias do amigo por meio de Jassa, o cabeleireiro de Silvio, e de um sobrinho do dono do SBT. “A última vez que o Jassa foi lá foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele. O sobrinho dele me contou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada”.

Afastado do SBT desde 2022, Silvio atualmente está internado em um hospital, onde foi diagnosticado com H1N1.