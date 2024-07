Arena FM 93 no Fortal 2024 tem programação diversa com nomes do Axé e do Forró; confira

A Arena FM 93 chegou ao Fortal 2024 com a programação recheada de estrelas do Axé e do Forró, além da promessa de muita folia. Na noite de quinta-feira (18), por exemplo, quem animou o público foi Tuca Fernandes, ex-integrante do grupo Jammil e Uma Noites. Já nesta sexta-feira (19), é a vez de Forró do Bom, Timbalada e Dj Kadu Justa.

Nos outros dias de evento, Timbalada e Eh o Tchan estão entre os destaques. As atrações musicais, inclusive, não são o único diferencial do espaço, que ainda deve garantir aos presentes diversas ações divertidas como tatuagens temáticas do Fortal e Mãozinhas para que ninguém passe despercebido pelo evento.

Confira a programação completa da Arena FM 93 no Fortal 2024:

Sexta: Forró do Bom / Timbalada / Dj Kadu Justa

Sábado: Saborear / Eh o Tchan / Dj Kadu Justa

Domingo: Pedro Padilha & Pvzin / Verão S/A / Dj Kadu Justa

