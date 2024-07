Cearense Renato Aragão é homenageado na Globo no Domingão do Huck

O ator e comediante cearense Renato Aragão, conhecido na televisão como Didi, é homenageado no programa "Domingão com Huck", que será exibido no domingo (22). Na entrevista, ele irá relembrar a infância em Sobral, na região Norte do Ceará, e momentos icônicos de sua carreira.

A "Linha do Tempo" irá mostrar os principais trabalhos de Renato, assim como relembrar o marcante personagem Didi, do sucesso "Os Trapalhões".

O quadro da Globo está realizando homenagens para grandes nomes da televisão brasileira.

Domingão com Huck

Neste domingo, o "Domingão com Huck" também conta com a nova temporada do quadro 'Pequenos Gênios', jogo em que os participantes são crianças com altas habilidades.

Nela, as crianças precisam superar desafios surpreendentes. O programa é apresentado por Luciano Huck, com direção geral de Clarissa Lopes.