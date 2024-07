Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (20/7)

Depois de um período obstinado e meio preso no signo de Touro, Marte, o planeta da coragem e iniciativa, ingressa no signo de Gêmeos. Pode ser que você sinta vontade de experimentar algo novo, conhecer novas rotas, pessoas, lugares e viver novas experiências. Marte em Gêmeos é curioso. E essa inquietude vai permanecer por um tempo em alguma área da sua vida. Você precisa de foco. Nada de se perder e se espalhar em muitas direções ao mesmo tempo. O sábado pede foco e concentração, pois pode ser que você se distraia ou já se sinto dividido. O segredo para o dia de hoje é silenciar e se concentrar para receber todas as informações junto com a Lua cheia em Capricórnio no domingo, 21.

Áries

Marte, seu planeta regente, chega em Gêmeos, trazendo muito movimento mental até começo de setembro. Sua mente estará muito mais rápida e você mais curioso. Aproveite essa energia para aprender coisas novas, explorar novas ideias e interagir mais com pessoas próximas.

Touro

Marte vai agitar sua vida financeira, taurino(a). Até o início de setembro, sugiro que você se movimente mais e tente buscar novas fontes de renda, aproveite sua motivação. O momento é perfeito para investir, vender, planejar e se organizar financeiramente.

Gêmeos

Marte chega para te ajudar nessa luta, geminiano(a). Você só tem a ganhar. Até o início de setembro aproveite para movimentar os projetos que estavam

parados. Que tal voltar a fazer uma atividade física ou intensificar mais ainda os cuidados com a saúde? Sinto que Marte vai te encher de energia e você vai se recuperar de qualquer coisa que esteja tirando a sua vitalidade.

Câncer

Até o início de setembro você vai se sentir mais introspectivo e reflexivo. Sugiro que você foque nos cuidados com seu bem estar psicológico, emocional e espiritual. Busque autoconhecimento, conexão com a natureza e tente resolver algumas questões internas e profundas que podem vir à tona.

Leão

Prepare-se, leonino(a), pois sua vida social vai ficar super movimentada até o início de setembro. Prepare as roupas, pois os convites vão surgir. Tudo indica que se sentirá mais envolvido com grupos. Espalhe suas energia boa por aí. Chegou a hora de mostrar seu brilho na sua equipe.

Virgem

Lute por maiores ambições, virginiano(a). Marte vai pegar na sua mão e te mostrar o caminho, tente não perder o foco e aproveite até o início de setembro. Você vai se sentir ainda mais motivado a buscar novas oportunidades no trabalho ou se destacar mais ainda naquilo que você já faz. Chegou a sua hora.

Libra

Até o início de setembro, sua mente estará muito inquieta; se não puder viajar fisicamente, vai viajar muito pelo pensamento. Marte em gêmeos vai trazer um impulso extra para seus sonhos e inspirações. Algo me diz que você se sentirá mais motivado e com desejo de expandir seus horizontes.

Escorpião

O que você deseja conquistar, escorpiano(a)? Até início de

setembro aproveite sua determinação e resolva todas as pendências, especialmente as financeiras. Pense numa forma de aumentar sua segurança material e planeje. Aproveite o momento para dar um up na sua vida sexual.

Sagitário

Marte entra em Gêmeos para fortalecer suas conexões, especialmente no trabalho. Até o início de setembro você estará em uma fase excelente para resolver questões de parcerias amorosas e profissionais.

Capricórnio

Sua rotina vai ganhar mais movimento. Você vai se sentir mais motivado, mas não esqueça de melhorar seus hábitos e cuidar mais da sua saúde. Respeite seu corpo. Aproveite para estruturar seus projetos e fazer acontecer.

Aquário

Marte chega em Gêmeos e até setembro suas paixões vão ferver. Você estará mais sensual e romântico. Este é um período excelente para viver paixões, se entregar aos prazeres ou iniciar novos hobbies e projetos. Não esqueça de se divertir.

Peixes

Até setembro o foco vai para sua família, casa e vida íntima. Você estará muito mais motivado para resolver qualquer pendência familiar. Mesmo que a inquietação se faça presente, tente manter a harmonia. Você vai compreender melhor o que você sente, tente expressar suas emoções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.