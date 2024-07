CAPTEI: Fortal 2024 - Noite de estreia agita foliões na capital cearense

Com mais de 30 anos de tradição, a Cidade Fortal reuniu grandes nomes da música para comandar uma maratona de shows que agitaram os foliões.

Na quinta-feira, 18, 12 blocos se revezaram no corredor da folia, comandados por grandes "puxadores" de trio elétrico do país.

Legenda: Fortal 2024 Foto: LC Moreira

Já no Camarote Mucuripe, os convidados puderam curtir um line up de tirar o fôlego, com MC Daniel, Banda Eva, Eric Land e DJ Kvsh. Por lá, uma estrutura premium e Full Open Bar. Uma experiência exclusiva.

E no Palco Arena passaram os cantores Tuca Fernandes e Litto Lins com seus principais hits!

O Fortal é um dos eventos mais importantes do Ceará, atraindo turistas e movimentando a economia local com sua energia vibrante.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Fortal 2024 Foto: LC Moreira

