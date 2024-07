Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de julho

Depois de um período obstinado e meio preso no signo de Touro, Marte, o planeta da coragem e iniciativa, ingressa no signo de Gêmeos. Pode ser que você sinta vontade de experimentar algo novo, conhecer novas rotas, pessoas, lugares e viver novas experiências. Marte em Gêmeos é curioso. E essa inquietude vai permanecer por um tempo em alguma área da sua vida. Você precisa de foco. Nada de se perder e se espalhar em muitas direções ao mesmo tempo. O sábado pede foco e concentração, pois pode ser que você se distraia ou já se sinto dividido. O segredo para o dia de hoje é silenciar e se concentrar para receber todas as informações junto com a Lua cheia em Capricórnio no domingo, 21.

Signo de Áries hoje

Marte, seu planeta regente, chega em Gêmeos, trazendo muito movimento mental até começo de setembro. Sua mente estará muito mais rápida e você mais curioso. Aproveite essa energia para aprender coisas novas, explorar novas ideias e interagir mais com pessoas próximas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.