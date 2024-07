CAPTEI: Fortal 2024 - Sextou Bombado com Jovens no Hype!

A sexta-feira, 19, do Fortal 2024 prometeu e entregou uma das mais disputadas noites do festival, com a presença de grandes nomes da música brasileira.

Legenda: Fortal 2024 Foto: L Moreira

Claudia Leitte fez a festa com o Bloco Largadinho, em dose dupla na programação, enquanto Henry Freitas e Pedro Sampaio agitam o Bloco Hype. No comando da apresentação para todo o nordeste através do Sistema Verdes Mares, Dan Viana e Niara Meirele. A apresentadora comemorava 10 anos de cobertura do evento com toda sua competência, impressionante disposição e muita beleza da morena. Ela se garante e é muito!

A grande surpresa da noite foi Pedro Sampaio no comando de uma das voltas, além do astro Bell Marques agitando o consagrado Bloco Siriguella. No Camarote Mucuripe, uma mistura de ritmos exclusiva com Rafa e Pipo, Simone Mendes, Henry Freitas, Pedro Sampaio, Pedro Padilha e Pvzin. No Palco Arena, todo o fervo da banda Timbalada e do Forró do Bom.

Portanto, gente, a coluna de hoje é para não perder nenhum momento!

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Fortal 2024 Foto: L Moreira

