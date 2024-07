Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (21/7)

Estamos vivendo a segunda Lua Cheia consecutiva no signo de Capricórnio. Esse evento raro e impactante acontece hoje às 7:16 (horário de Brasília). De um lado temos o Sol em Câncer e do outro a Lua exilada no grau 29 de Capricórnio. O céu insiste, pois existe um aprendizado coletivo e individual sobre amadurecimento emocional e vida prática. E Saturno, o planeta regente dessa Lua cheia, chega com a cobrança. Uma segunda chance nos foi dada. Será que ainda não foi o suficiente? Se não teve amadurecimento, a fatura vem dobrada. E Plutão está junto dessa Lua cheia, tornando tudo mais intenso. Cada um vai sentir essa Lua de uma forma, em alguma área da vida ela vai pedir responsabilidade. Se você está anestesiado ou escapando dos aprendizados, plutão vai dar uma chacoalhada.

Áries

Você precisa mudar as coisas em relação a sua carreira ou imagem pública. A mudança deve ser profunda, pois muita coisa não faz mais sentido. Acredite em si mesmo(a), ariano(a). E siga um novo caminho. Você precisa se desvincular do que lhe trás segurança emocional ou material.

Touro

“Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá” É sobre isso, taurino(a). Quem tem Fé não tem medo. Chega de se torturar com tanta desesperança. Você precisa se conscientizar das suas atitudes autodestrutivas. Cuide de si, cuide dos seus pensamentos e se valorize. Quando você se respeita, novos caminhos se abrem.

Gêmeos

Algo precisa ser finalizado na sua vida. Chega de resistir as mudanças. Mostre-se como você é de verdade. O momento pede firmeza interior. Até que ponto você se expressa para o mundo de modo firme e decidido? O que você deseja? O que você sente? A Lua Cheia em Capricórnio pode até ser desconfortável para você, mas vai te mostrar a direção.

Câncer

Você anda evitando conflitos? Ou anda muito cuidado das suas atitudes conciliadoras, canceriano(a). Você pode está só escondendo o que precisa ser resolvido e deixar para depois não é a melhor solução. Diga "não", coloque limites. Chegou a hora de encarar os desafios e parar de engolir sapos. A Lua Cheia chega para te ensinar a ficar em paz consigo mesmo.

Leão

Você busca bem-estar e precisa se sentir bem, mas para isso não pode mais ir contra a sua natureza, precisa aceitá-la. Chega de sacrifícios, chega de renunciar seus desejos ou opiniões. Você pode acabar pagando um preço muito alto se continuar escondendo suas carências. A Lua cheia vem para te ensinar sobre autoaceitação.

Virgem

Você deseja se expressar ou expressar seus talentos, Chegou a hora de cuidar da sua autoestima e curtir alguns prazeres da vida. Chegou a hora de se entregar as paixões, a vida, sem medo de ficar vulnerável. Pare de se esconder e negar seus impulsos.

Libra

Tudo está travado, eu sei. São muitas dúvidas e bloqueios. Para destravar sua vida, você precisa mudar de atitude. Você precisa tomar uma iniciativa em direção ao novo. A Lua cheia vai te ajudar a tomar consciência da sua atitude sabotadora que impede seu crescimento. O excesso de razão e perfeccionismo faz com você negue a si mesmo.

Escorpião

Coloque sua atenção e energia em superar-se profissionalmente, ganhar mais dinheiro, expandir seus negócios ou crescer financeiramente com atividades que lhe deem prazer. A Lua cheia vem para te ensinar a organizar suas ideias, superar seus medos, a autodesvalorização e tudo que bloqueia seu crescimento no trabalho e nas finanças.

Sagitário

No momento existe um conflito interno. Mas aproveite sua criatividade no momento para resolver esse conflito, especialmente quando se trata de finanças. A Lua cheia chega para aliviar um pouco a pressão, liberar bloqueios e te ajudar a criar algo novo para sua vida.

Capricórnio

Suas ideias não estão funcionando no momento, capricorniano(a). Se liberte dos condicionamentos mentais, questione suas crenças, princípios e valores. Tente se soltar dessa camisa-de-força e tome uma atitude perante a vida. A Lua cheia no seu signo vai te ajudar a mudar sua maneira de pensar, a ser mais flexível, tolerante e espontâneo.

Aquário

Você precisa estabelecer prioridades na sua vida. Não se comprometa o que não pode cumprir. O momento pede organização e disciplina, pois tudo que você precisa agora é viver em harmonia. Chega de desassossego, aquariano(a). Tem algo lá no fundo que precisa ser transformado, a Lua cheia vai te ajudar a compreender.

Peixes

Você precisa de novas metas para o futuro, pisciano(a). O momento pede uma iniciativa decisiva. Os projetos, as ideias, as decisões e os objetivos que por muito tempo ficaram adiados ou reprimidos devem ganhar espaço na sua vida. A Lua cheia chega para te ajudar a colocar em prática.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.