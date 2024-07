Renato Aragão chora ao ser homenageado em quadro no Domingão com Huck

O humorista Renato Aragão é o homenageado do quadro Linha do Tempo, no Domingão com Huck deste domingo (21). E a emoção tomou conta do homenageado, que foi às lágrimas em diversos momentos.

Logo ao chegar ao palco, o eterno Didi foi ovacionado pela plateia que, de pé, aplaudia e gritava o nome do humorista que marcou gerações, seja ao lado de Dedé, Mussum e Zacarias nos "Os Trapalhões" ou no Programa do Didi, que animava os domingos na rede Globo.

Ao ouvir a recepção da plateia, Renato Aragão foi às lágrimas, antes mesmo de conseguir cumprimentar Luciano Huck e os comentaristas da atração. Na sequência, fez questão de agradecer e soltar brincadeiras logo de início.

O humorista cearense foi novamente às lágrimas ao assistir a um número — que integrou o espetáculo "Adorável Trapalhão" — no qual atores aparecem caracterizados como os quatro Trapalhões.

A filha de Renato Aragão, Lílian Aragão também participou da homenagem cantando a música "Amigos do Peito", também dos Trapalhões. Quem também participou do momento foi Dedé Santana, além da participação da atriz Lucinha Lins que reviveu uma cena do filme "Os Trapalhões".

Renato Aragão trabalhou durante 44 anos na TV Globo. Ele deixou a emissora em 2020, quando o contrato foi encerrado.