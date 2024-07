Gisele Bündchen comemora aniversário com irmã gêmea: 'abençoada'

A modelo Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais um registro ao lado de sua irmã gêmea, Patricia Bündchen, enquanto as duas comemoravam o aniversário de 44 anos no último sábado (20).

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", disse a supermodelo. "Animada com esse novo ano que se inicia".

Legenda: Além da foto assoprando as velas do aniversário de 44 anos ao lado de sua irmã, Gisele também compartilhou outros momentos com Patrícia, a exemplo de uma foto em que as duas estão abraçadas durante a comemoração Foto: Reprodução/Instagram

