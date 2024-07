Fortaleza x Atlético-GO: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Domingo (21) é dia de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Fortaleza e Atlético-GO entram em campo pela 18ª rodada da Série A às 18h30 (horário de Brasília).

As duas equipes chegam para o duelo com pretensões bem diferentes na tabela. Enquanto o Tricolor está colado no G-6 e no G-4, com 29 pontos, o Dragão é o vice-lanterna com apenas 11 pontos conquistados até aqui.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Invicto há 16 jogos seguidos como mandante, o Leão vai contar com o apoio da torcida mais uma vez em busca de outra vitória. Na Série A, são seis rodadas consecutivas com triunfos dentro de casa.

Legenda: O Fortaleza venceu o Vitória por 3x1 na última rodada Foto: Thiago Gadelha/SVM

No último jogo a equipe bateu o Vitória por 3x1, também na Arena Castelão. Sem viagens, Vojvoda comandou três treinos no Pici antes do duelo. O treinador não vai poder contar com sua zaga titular, Brítez e Titi estão suspensos. A expectativa é que Kuscevic e Cardona sejam os escolhidos para entrar em campo.

Por outro lado, o volante Zé Welison se recuperou de um estiramento muscular na coxa e é novidade entre os relacionados. Emanuel Martínez é dúvida, em fase transição. Já Calebe segue fora no departamento médico.

COMO CHEGA O ATLÉTICO-GO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Dragão não vence na temporada há oito jogos. A última vitória do time goiano foi diante do Fluminense, 2x1 dentro do Maracanã no último dia 15 de junho. O treinador Vagner Mancini ainda não venceu desde que assumiu o comando técnico da equipe.

Em relação ao time que iniciou a partida contra o Vasco, Vagner Mancini deve reforçar o meio-campo promovendo a entrada do volante Baralhas no lugar de um dos atacantes: Janderson ou Hurtado. Bruno Tubarão e Pedro Henrique, lesionados, estão fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Cardona, Pacheco; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Hurtado (Janderson). Treinador: Vagner Mancini.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO X FORTALEZA

Data: 21/07/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)