Fortaleza mostra força com G-4 da Série A e se consolida na briga por vaga na Libertadores

O Fortaleza caminha para uma nova campanha histórica na Série A. Ao vencer o Atlético-GO por 3 a 1, neste domingo (21), na Arena Castelão, o time cearense entrou no G-4 e se consolidou na briga por uma vaga na Libertadores. De sobra, mais uma vez, se mostrou implacável dentro de casa.

Os números são o reflexo da superioridade: são 17 jogos de invencibilidade na temporada, com nove vitórias consecutivas. Com aproveitamento de 80%, é o melhor mandante do Brasileirão.

Dos 32 pontos somados, 24 foram conquistados com apoio do torcedor. Assim, transforma a Arena em Fortaleza e caminha somando vítimas de modo impiedoso como uma das forças da competição.

Legenda: O Fortaleza terminou a 18ª rodada da Série A no G-4, com 32 pontos Foto: reprodução / SrGoool

O resultado ilustra o momento e serve como combustível, apesar do jogo a menos com o Criciúma. Das boas atuações coletivas, com brilho de peças como Pochettino, o Leão fica atrás apenas de Botafogo (39), Palmeiras (36) e Flamengo (34). E no torneio, ainda não perdeu para nenhum desses adversários.

Jogo maluco e leitura perfeita

Legenda: Renato Kayzer desencantou com a camisa do Fortaleza ao marcar na vitória contra o Atlético-GO Foto: Fabiane de Paula / SVM

A partida se desenhava fácil, virou dramática e terminou com domínio tricolor. Aos 23, com controle das ações, o Fortaleza abriu o placar com Pochettino aproveitando cruzamento de Hércules. E a sensação é de que a facilidade tirou a concentração e permitiu o empate do Atlético-GO, com Roni.

A expulsão de Hurtado na sequência, aos 46, poderia ser vantajosa, mas deixou o time cearense em um ambiente de dificuldade: adversários retrancados. A partida permaneceu travada até os 9 da etapa final, quando Kuscevic também recebeu um vermelho e deixou cada um dos times com 10.

Da insanidade, Vojvoda extrai o mérito da leitura. Reorganiza a equipe com Tinga de zagueiro, Pochettino de volante e consegue 2x1. Depois, aciona Pedro Augusto, Lucas Sasha, Moisés e Renato Kayzer em um esquema 4-2-3 com posse de bola e também mais transição de velocidade.

A sistemática se sobrepõe com os espaços do campo e a equipe amplia com Kayzer, além de ter chance para fazer pelo menos outros dois gols. Assim, o desafio foi a bússola para o caminho da vitória.