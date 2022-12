Lívian Aragão deixa Farofa da Gkay após internação de Renato Aragão

Lívian Aragão viajou de Fortaleza para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7) após saber da internação do pai, Renato Aragão. A atriz participava da "Farofa da Gkay", evento realizado no Marina Park, que teve início na última segunda-feira (5).

No entanto, ao saber que o pai estava internado no Hospital Samaritano em decorrência de um Acidente Isquêmico Trânsitório (AIT), resolveu deixar a festa. Para ela, estar com a família é prioridade.

"FAMILY FIRST. Peguei a primeira ponte aérea farofa x Rio pra ver meu pai. Ele teve um AIT Acidente Isquêmico Transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo", escreveu na legenda da publicação.

Renato grava vídeo

Na noite desta quarta, o ator gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e amigos. Com um sorriso no rosto, ele logo declara: "Garotada, eu estou bem, não precisa se preocupar. Estou muito bem".

"Oi pessoal. Está tudo bem. Renato Aragão na manhã de hoje apresentou AIT (Acidente isquêmico transitório). Está sob vigilância neurológica. Se encontra bem e monitorado com muito amor. Agradecemos o carinho", diz a legenda da postagem.

O que é AIT?

Um ataque isquêmico transitório (AIT) é diferente dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, por não deixar nenhuma lesão cerebral.

O AIT se configura como uma alteração na função do cérebro, com um bloqueio temporário de fornecimento de sangue para o cérebro.