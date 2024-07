Relembre diagnóstico de AIT, doença sofrida por Renato Aragão

Em dezembro de 2022, familiares e fãs de Renato Aragão se assustaram ao descobrir que o artista tinha sido internado às pressas no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após sofrer um AIT. Na época, o ator tinha 87 anos, e foi a uma unidade de saúde após sentir um mal-estar.

No dia do acidente, a filha de Didi, Lívian Aragão, estava em Fortaleza para a Farofa da Gkay. Ao saber do problema de saúde do pai, ela pegou um avião rapidamente para acompanhá-lo durante a internação.

Após dois dias internado, o comediante comemorou a alta hospitalar com um comunicado bem-humorado nas redes sociais: "Didi tá on".

Com a repercussão, o problema de saúde do artista causou dúvidas sobre o que seria um AIT - sigla para Acidente Isquêmico Transitório - e as possíveis consequências de um episódio como o que Renato Aragão sofreu.

O que é AIT?

O AIT se configura como uma alteração na função do cérebro, com um bloqueio temporário de fornecimento de sangue para o cérebro. O ataque isquêmico transitório é diferente dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, por não deixar nenhuma lesão cerebral permanente.

Veja também Zoeira Renato Aragão comemora recuperação após AIT: 'Didi tá on' Zoeira Silvio Santos segue internado em SP e passa bem, diz SBT

Os sintomas mais comuns do AIT são perda de força, tontura, dificuldade na fala, alterações na visão, enjoo, perda de equilíbrio e sensibilidade e incontinência urinária.

No entanto, segundo o Ministério da Saúde, o AIT pode evoluir para um AVC. Por isso, o AIT acende um alerta importante e, ao sinal de algum problema neurológico, é preciso que o paciente seja avaliado e acompanhado por um médico.

Para prevenir AITs e AVCs, as dicas são as mesmas: praticar atividafdes físicas; adotar uma alimentação saudável; controlar a hipertensão arterial e o diabetes; evitar o sedentarismo e ultraprocessados e não fumar.