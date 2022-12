Thiago Rodrigues está 'em choque' após ser espancado por criminosos, diz empresária

O carioca Thiago Rodrigues, 42, ator espancado ao sair de um bar no domingo (11), na Zona Sul do Rio de Janeiro, está em choque com o que passou, segundo informou Maria Moraes, empresária do artista. As informações são do portal da Quem.

"Ele está bem agora, ficou bem machucado e em choque com a situação… Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisa", lamentou Maria Moraes.

A empresária intitulou a ocorrido como um "covardia absurda". Segundo ela, Thiago Rodrigues estava indo pegar um táxi.

Maria Moraes Empresário de ator Ele deixava uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado", disse, confirmando que Thiago só entendeu que estava sendo assaltado - seu celular foi levado - quando já estava apanhando e no chão. "Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu

Atendimento médico

Com muitos machucados, o artista foi encaminhado e atendido no Hospital Miguel Couto, na Gávea.

"A cabeça dele ficou muito machucada, saiu uma parte do couro cabeludo", contou a empresária.

Na unidade hospitalar, ele fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado, segundo nota divulgada pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro investiga o caso.