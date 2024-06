Veja quem foi eliminado da Dança dos famosos neste domingo (30) e quem está na final

O público conheceu os finalistas da 'Dança dos Famosos', com a eliminação de uma das quatro duplas participantes neste domingo (30). Os competidores disputaram a preferência dos jurados e do público na dança contemporânea.

Na pista de dança, Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo e Barbara Reis e Vinicius Mello se apresentaram no quadro do 'Domingão com Huck'.

Confira a dupla de eliminados deste domingo:

Barbara Reis e Vinicius Mello

Seguem para a Grande Final da Dança dos Famosos:

Lucy Alves e Fernando Perrotti

Tati Machado e Diego Maia

Amaury Lorenzo e Camila Lobo

Bárbara Reis e Vinicius Mello deixaram o reality após ficarem no último lugar da classificação geral dos participantes. A dupla somou a menor pontuação, que foi formada pelas notas deste domingo e dos últimos dois programas.

No júri artístico estiveram Juliana Paes e Reynaldo Gianecchini. O júri técnico foi composto por Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus.

Lucy Alves, Amaury Lorenzo e Tati Machado ocuparam o 1º, 2º e 3º lugar na competição, respectivamente, e disputam a final no próximo domingo (7).