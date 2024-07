Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (1/7)

Julho chegou pedindo revisões. Alguns planetas já estão retrógrados e vão permanecer nesse movimento por alguns meses. O segredo para o segundo semestre é manter-se vigilante. Foque no momento presente e faça a travessia com mais tranquilidade. Não adianta pressa. Um passo de cada vez. Hoje a Lua mingua em Touro. Tente sentir o que lhe atrapalha nessa jornada. A Lua vai conversar com Vênus, Marte e Saturno. O período da manhã pede iniciativa, o momento está propício para organização e planejamento. Mas lembre-se que nem tudo é trabalho, dê atenção aos seus cuidados pessoais. Pode ser que você finalize essa segunda-feira com a sensação de dever cumprido.

Áries

Julho traz uma energia de encerramento de ciclo e organização, ariano(a). Chegou a hora de arregaçar as mangas e finalizar o que precisa ser finalizado. Você só precisa ser prático e tomar algumas decisões.

Touro

O segundo semestre vai conspirar ao seu favor, taurino(a). A Lua está minguando no seu signo pedindo silêncios e momentos de introspecção, pois só assim você vai perceber o que funciona e o que não funciona mais sua vida. Tente cuidar mais de si mesmo(a).

Gêmeos

Você inicia a semana revisando tudo. O que funcionou ou não no mês de junho. Chegou a hora de decidir o que é prioridade na sua vida. Você precisa de foco, geminiano(a). Não fique disperso.

Câncer

Daqui a pouco é Lua nova no seu signo. E mais do que nunca você vai precisar liberar espaço na sua vida para plantar novas sementes. Aproveite para se organizar e eliminar o que atrapalha suas metas. Seja prático e objetivo.

Leão

Julho chegou e está pedindo ação, leonino(a). Você precisa tomar algumas decisões, especialmente quando se trata de trabalho. Aproveite o seu fôlego extra para planejar e fazer acontecer. Qual é o próximo passo?

Virgem

Você sente que a sua vida está em ordem, virginiano(a)? O que está esperando para organizar e planejar? Você precisa concluir alguns projetos antes de passar para próxima etapa. Revise todas as pendências e feche algumas portas do passado.

Libra

Você precisa resolver sua vida, libriano(a). O céu pede organização financeira e emocional. Você não pode mais viver na desordem. Elimine os pesos das preocupações.

Escorpião

Você só precisa ser prático e objetivo, escorpiano(a)! Tente resolver pendências nos seus relacionamentos. Hoje pode ser um dia excelente para sentar e conversar com seu par ou chefe.

Sagitário

Você não quer perder muito tempo, sagitariano(a). Mas nessa semana você vai precisar desacelerar um pouco. Resolvo apenas o que está pendente, evite novos compromissos. Os próximos dias podem favoráveis melhorar os hábitos e cuidar mais da saúde.

Capricórnio

Eu sei o quanto você é comprometido com tudo que faz, capricorniano(a)! Mas não deixe de se comprometer com você e com seus prazeres. Você está num momento de autodescoberta e talvez tenha que fazer uma escolha importante. O seu grande dilema será colocar suas ideias em prática.

Aquário

A energia é de fim de ciclo. Existe algo a ser finalizado ou organizado na sua vida doméstica ou familiar. Faça uma limpeza na sua casa ou no seu espaço íntimo, organize suas gavetas, guarda-roupa, jogue fora alguns papéis e elimine sentimentos que não te fazem bem.

Peixes

Você precisa organizar seus pensamentos e ideias, pisciano(a). Eu sei que você tem muitas ideias, mas precisa colocar em prática ou no papel. Tente não se distrair com o excesso de informações e estabeleça prioridades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.