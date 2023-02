Quem atendeu o Big Fone nesta quinta? Saiba quem irá ao paredão no BBB 23

O segundo Big Fone do BBB 23 tocou no fim da manhã desta quinta-feira (9) e foi atendido por Gustavo. Com isso, o brother está automaticamente no próximo paredão e teve o poder de escolher outro participante para a berlinda. Após reunir todos no jardim, ele indicou Bruno Gaga.

"Gente, eu tô no Paredão e eu tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado que, se eu ganhasse o Líder novamente, eu levaria o [Bruno] Gaga, então vou levar o Gaga no Paredão comigo. Não vou ser incoerente", disse Gustavo.

Os dois, no entanto, ainda terão a chance de escapar da consequência. Para isso, é preciso vencer a Prova do Líder, realizada na noite desta quinta, ou a Prova Bate-volta no domingo (12).

Antes da prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt explicará como funcionará a dinâmica da semana, que inclui a imunização do Anjo, escolha do líder, votação da casa, assim como possíveis contra-golpes ou vetos.

COMO FUNCIONA O BIG FONE?

Considerado um clássico do Big Brother Brasil, o Big Fone desta edição está localizado na parte externa da casa. Ao tocar, os confinados precisam correr para atendê-lo, já que suas ligações concedem poderes.

Assim como nas edições anteriores, o participante que atender a chamada deverá fazer o que a voz do outro lado mandar. Essas ordens variam: durante toda a história do programa, os brothers que atenderam a ligação já conseguiram imunidade, o poder de indicar outro participante ao paredão, e, até, o desafio de enfrentar o Quarto Branco.

O Big Fone surgiu na oitava edição do reality show, e, desde então, é uma dinâmica ansiada pelo público e pelos confinados.