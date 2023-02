Karoline Lima rebate críticas sobre namoro com Gui Araújo: ‘prefiro que critiquem’

A influenciadora digital Karoline Lima rebateu críticas sobre seu namoro com o ex-A Fazenda Gui Araújo. A cearense disse que prefere que a critiquem, e que o importante é ela ser feliz.

“A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar nada com o Gui, mesmo estando com ele, porque estava bom demais tudo no off e na vida real, que é o que importa”, disse, ao responder uma pergunta no Instagram.

Legenda: Print do storys de Karoline Foto: Reprodução/Instagram

Karol explicou que só confirmou o relacionamento sério porque gosta de compartilhar sua vida com os seguidores da rede social. “O ideal é só torcer para que as pessoas sejam felizes, e se não der certo, assim como muita coisa não deu na minha vida, vira experiência. Eu não me arrependo de nada que já aconteceu comigo porque eu não sou covarde, eu me permito viver e sentir”, escreveu ainda.

A influenciadora confirmou o namoro com Gui no fim de semana, mas eles estão juntos desde o dia 18 de janeiro. Ela se separou de Éder Militão em julho do ano passado, os dois têm uma filha, Cecília.

Gui Araújo já namorou a influenciadora digital Gabi Brandt, após a participação dos dois no programa “De Férias com o Ex”.