Corpo de Jeff Machado, ator da Record desaparecido, é encontrado pela Polícia queimado e concretado

O corpo do ator Jefferson Machado da Costa, 44, desaparecido desde 27 de janeiro, no Rio de Janeiro, foi encontrado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Os restos mortais da vítima estavam queimados, amarrados dentro de um baú de madeira, que foi enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, zona oeste do RJ.

Segundo o G1, que divulgou a informação nesta quarta-feira (24), a identificação foi possível por meio da análise das digitais do ator. A morte foi confirmada ao portal pelo advogado da família, Jairo Magalhães. "O corpo foi encontrado na segunda-feira (22) em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem (23), no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo dele".

Parentes da vítima estão resolvendo trâmites burocráticos para levar o corpo para Santa Catarina. Já a Polícia segue a investigação para tentar descobrir a autoria da morte e desvendar a motivação do crime.

Desaparecimento

Jeff foi visto pela última vez ao sair de casa, no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. A família do ator, que trabalhou na novela "Reis", da RecordTV, notou o sumiço após os cães dele ficarem abandonados e uma organização não governamental entrar em contato para tratar do assunto.

Além disso, a família já desconfiava dos contatos feitos com o ator por aplicativos de mensagens instantâneas, que não se pareciam com a forma como ele escrevia. A mãe de Jeff acredita que alguém estava se passando pelo filho.