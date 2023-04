Mãe de ator da Record desaparecido há 2 meses segue na esperança de descobrir o paradeiro do filho

Maria das Dores Machado, 73, mãe do ator Jefferson Machado, 44, que está desaparecido há pouco mais de dois meses, desde que saiu de casa, no Rio de Janeiro, disse à revista Quem que está desolada, mas ainda acredita que terá notícias sobre o paradeiro do filho. Jeff, como é mais conhecido, já participou da novela 'Reis', da TV Record.

"As investigações seguem. O juiz, o promotor e o delegado [da Delegacia de Descoberta de Paradeiros] estão trabalhando no caso, mas ainda não têm nada concreto sobre o paradeiro do Jefferson. Eles estão na busca de quem são os culpados, mas ainda não têm certeza de quem são. A polícia tem que ter todos os indícios corretos para pôr a mão [nos culpados] e eles confessarem onde está o Jefferson", disse a pedagoga.

Maria das Dores mora em Araranguá, no sul de Santa Catarina. Enquanto não tem notícias sobre o filho, ela segue aflita.

"É muita ansiedade, saudade, tristeza. Estou segurando na mão de Deus, porque eu confio. Estou sem notícias do Jefferson desde o dia 24 de janeiro, que foi quando ele começou a mandar mensagem somente pelo WhatsApp, e que não era ele que estava falando nem escrevendo. São dois meses e oito dias sem ouvir a voz do meu filho, sem saber onde ele está, sem receber mensagem escrita", explicou.

Mensagens pelo WhatsApp

A pedagoga disse que a última mensagem trocada com o filho foi no dia 3 de fevereiro. "E não era ele que estava falando. Não era ele que estava escrevendo. Era um jeito diferente", compartilhou.

"Esta noite minha tia tocou [ligou] mais tarde, eu tinha tomado um comprimido para conseguir dormir, já era quase onze da noite. Quando tocou aquele telefone, achei que era a polícia ou o Jefferson ligando para mim. Parece que eu sonho que ele liga e fala: 'mãe, estou aqui'. Ou um policial liga e fala: 'seu filho está aqui'. Sonho com esse dia, com essa hora. Mas vai chegar, se Deus quiser", completou.

Investigações

Em nota enviada à Quem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que as investigações sobre Jeff ainda estão em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Os policiais fazem diligências para localizar o ator.

Legenda: A Polícia divulgou um cartaz para descobrir o paradeiro de Jefferson. Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

Relembre o caso

Jeff está desaparecido desde o dia 27 de janeiro, quando sua família, que é de Santa Catarina, recebeu um comunicado de uma Organização Não Governamental informando que os cachorros do ator estavam em situação de abandono.

A família só soube do sumiço do ator depois que seus oito cães foram encontrados abandonados pela zona oeste do Rio. Como os cães eram chipados e identificados com o nome do ator, a ONG localizou o tutor e entrou em contato com os familiares dele. Foi aí que o desaparecimento foi constatado e registrado na Polícia.