Renato Barone, jornalista dado como desaparecido, é encontrado

O chefe de reportagem do Cidade Alerta São Paulo da RecordTV, Renato Barone Mello dos Santos, foi encontrado nesta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pela emissora. Ao Metrópoles, a esposa de Ricardo, Debora, falou que ele foi levado a um hospital. Ainda conforme ela, ele estava desnorteado e sem machucados. A esposa afirmou que recebeu áudio do marido chorando após ele ser localiz

O jornalista estava desaparecido desde a última terça-feira (28), às 5h40 da manhã. Ele foi visto pela última vez na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A emissora mobilizou o núcleo de jornalismo investigativo. A Polícia investiga o caso.

As informações são da coluna de Gabriel Perline, do IG e do jornal Cidade Alerta, da Record. Imagens de câmera do bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, mostram a passagem do jornalista pelo local. Antes de desaparecer, Barone arquivou todas as fotos do Instagram e deixou uma publicação em homenagem às filhas.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o desaparecimento. O carro da vítima foi localizado na altura da Ponte da Casa Verde. As investigações estão em andamento.