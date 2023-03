Mãe de ator desaparecido há mais de 40 dias revela angústia sem notícias do filho

Maria das Dores Estevão Machado, mãe do ator catarinense Jefferson Machado Costa, desaparecido há mais de 40 dias, no Rio de Janeiro, revelou estar passando dias de angústia à espera de notícias sobre o paradeiro do filho.

“É complicado. É só oração, oração. Mas eu espero que esta semana eles [policiais] tenham alguma notícia para nós”, relatou a mãe ao g1.

Jefferson não é visto desde 27 de janeiro, e a Polícia Civil fluminense investiga o caso. O ator de 44 anos e a família são de Araranguá, do sul catarinense.

Legenda: Até então, não se sabe se o ator teria, de fato, viajado após contato com a família Foto: reprodução/Instagram

O ator ficou conhecido por seu último papel, na novela "Reis", da RecordTV. Ele desapareceu após sair de uma casa na Zona Oeste do Rio.

Maria das Dores acredita que a divulgação do caso de Jefferson ajude nas buscas. “Isso vai fazendo com que as pessoas se sensibilizem e procurem. Procurem inclusive nos hospitais. Porque eu sei que a Polícia está fazendo a parte dela, mas eles têm segredos de profissão. Eles não podem ficar passando para a gente tudo o que eles vão colhendo de informações nesse inquérito", relatou.

Ela pediu mais uma vez ajuda para encontrar o filho. "Eu não sei onde colocaram, se largaram o Jefferson na rua, se ele está na porta de uma igreja, se ele está na rua, como indigente. Eu não sei onde é que está o meu filho. Pode ser que ele esteja em um hospital, numa clínica boa, pode ser que ele esteja dentro de uma casa sob o domínio de um psicopata", desabafou.

"Moço inteligente, estudioso, de um coração humano. Uma pessoa que tem oito cachorros setter, como ele tem, é uma pessoa do bem, é uma pessoa de Deus. Meu filho não merece isso, ninguém merece", lamentou a mãe.

Legenda: Jeff Machado e sua mãe, Maria das Dores Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jefferson Machado

Jefferson Machado tem uma trajetória com passagens entre jornalismo, atuação, produção e voluntariado. O ator já chegou a trabalhar como colunista social em revistas de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, e Florianópolis.

Ele deixou a cidade natal em 1997, quando passou a se profissionalizar. Após um tempo trabalhando como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV, em 2014, Jeffeson foi para o Rio de Janeiro atuar na novela "Reis", da RecordTV. Ele foi o soldado filisteu.

Jeff também é conhecido pelo amor aos animais e era tutor de oito cães. A família, inclusive, só soube do desaparecimento após os animais serem encontrados abandonados na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dois animais morreram e um não foi encontrado.

Os cães eram chipados e identificados com o nome de Jeff, segundo a família.

Foto: Reprodução/Instagram

Novas pistas

Durante as investigações, a família descobriu que a senha de serviço de nuvem – onde se armazenam arquivos virtualmente – foi alterada, e a localização do celular por GPS foi desabilitada.

Parentes não acreditam que essas mudanças tenham sido feitas pelo ator. Entre os familiares, cresceu a desconfiança de que Jefferson foi vítima de um golpe e pode estar em poder de uma ou mais pessoas conhecidas dele. As mudanças foram feitas no dia 7 de fevereiro, 11 dias após a família formalizar o registro na Polícia Civil.

O desaparecimento de Jeff foi percebido no dia 27 de janeiro, quando uma ONG entrou em contato com a família por causa dos cães dados como abandonados.

Pouco antes de sumir, o ator entrou em contato com a família, revelando que viajaria para São Paulo para uma entrevista de emprego e que hospedaria na casa de uma amiga. E não deu mais notícias desde então.