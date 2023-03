Cearense Suyane Moreira celebra reencontro com Cauã Reymond em bastidores de nova novela

A atriz cearense Suyane Moreira publicou, nessa segunda-feira (13), uma foto ao lado do ator Cauã Reymond, nos bastidores da próxima novela das 21 horas, “Terra e Paixão”, do diretor Walcyr Carrasco.

“Querido, muito bom reencontrar você, relembrar nossos tempos de modelo, muitas lembranças boas. Estamos juntos nessa nova etapa”, escreveu ela na legenda da imagem.

Cauã é um dos protagonistas da trama, que se passa na cidade fictícia de Nova Primavera, e interpreta o filho do personagem de Tony Ramos. Já Suyane, segundo o Notícias da TV, será uma mulher que tenta defender o local dos agricultores predatórios.

A estreia de “Terra e Paixão” está prevista para maio.

O último trabalho na TV de Suyane foi no reality “A Ponte: The Bridge Brasil”, produzido pela HBO Max em 2022, no qual a cearense foi a grande vencedora.