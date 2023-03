Brisa não é a mãe de Tonho, em 'Travessia'? Entenda o que aconteceu na novela

O capítulo de “Travessia” exibido nessa segunda-feira (13) levantou questionamentos ao afirmar que Brisa (Lucy Alves) não é a mãe do pequeno Tonho (Vicente Alvite). Apesar de parecer impossível para os personagens da trama, a hipótese tem explicação genética.

Toda a reviravolta aconteceu após a protagonista ir a uma clínica buscar o resultado de um exame de DNA que determinaria a paternidade da criança. No local, entretanto, Brisa foi surpreendida por um médico, que questionou justamente o contrário.

Ao ouvir do profissional que é impossível que Tonho seja seu filho, Brisa alegará que o “levou na barriga por nove meses”, de acordo com o Gshow.

Reforçando a afirmação, sua ex-sogra, Núbia (Drica Moraes), também presente na unidade, a defenderá, descartando a possibilidade de troca na maternidade: “O menino nasceu em casa, isso aí sou justa a dizer! Tô falando que fui eu que aparei”.

CONDIÇÃO GENÉTICA

Para explicar a reviravolta, a novela mostrará que a protagonista sofre de uma condição genética rara, chamada quimerismo, que faz com que a pessoa tenha dois tipos de DNA no corpo.

Desta forma, o DNA analisado no exame não foi o mesmo repassado para o filho, explicando o resultado negativo do teste.

EXAME DE DNA

No folhetim da Globo, Brisa está tentando retomar a guarda de Tonho, que está sob a responsabilidade do ex-companheiro, Ari (Chay Suede). Desesperada, ela procurou o empresário Guerra (Humberto Martins), que aceitou ajudá-la, desde que ela dê um depoimento na delegacia.

Apesar de cumprir com sua parte, a mocinha não conseguiu voltar a ser a responsável legal do menino, já que Guerra sofreu um atentado, e Ari não honrou o compromisso do empresário.

Percebendo que não teria o filho de volta, Brisa contou que Tonho não é filho de Ari, e sim, de Oto (Romulo Estrela). Com a declaração, a paternidade do menino precisou ser comprovada a partir de um exame de DNA, que surpreendeu a protagonista com a revelação ainda mais chocante.