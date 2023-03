Auto da Compadecida 2 é anunciado pelo ator Selton Mello

O ator Selton Mello anunciou o filme o "Auto da Compadecida 2" neste domingo (12) por meio de uma publicação nas redes sociais. "João Grilo & Chicó vinte e cinco anos depois juntos mais uma vez", diz texto.

Baseado no clássico de Ariano Suassuna, a sequência trará de volta a dupla de protagonistas. Não se sabe, no entanto, quando será a estreia.

"Fazer o Chicó novamente, ao lado de João Grilo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente", comentou o ator.

Matheus Nachtergaele também comentou o retorno do filme: "Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações! Bora bora, Caxangá!".