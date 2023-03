O que acontece com Graça em Chocolate com Pimenta? Veja o que ocorre entre ela e Guilherme na novela

A personagem Graça, interpretada por Nívea Stelmann, em Chocolate com Pimenta terá um desfecho triste no final da novela, que é exibida à tarde na TV Globo. Conforme o Observatório da TV, ela ainda vai fazer Celina (Samara Felippo) sofrer.

Isso porque Graça, que é filha de Reginaldo (Antônio Grassi), dará um golpe na própria irmã para conseguir arruinar o relacionamento de Celina com Guilherme (Rodrigo Faro).

Com a ajuda de Olga (Priscila Fantin), Graça cria um plano para ficar com o rapaz.

Golpe para ficar com Guilherme

Quando Reginaldo promete Celina para casar com Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), Graça finge que teve uma noite de amor com Guilherme e o acusa de tê-la seduzido.

Assim, além da irmã estar indisponível para ficar com Guilherme, o rapaz ainda precisa ficar com ela, uma vez que teoricamente teve uma "relação sexual" com Graça.

Legenda: Os personagens Guilherme e Graça chegam a se casar na novela Chocolate com Pimenta Foto: Reprodução/TV Globo

No entanto, na lua de mel, Guilherme descobre que Graça era virgem e revela a mentira. Porém, seguem casados, ela engravida de Guilherme, mas morre após o trabalho de parto.

O viúvo, que seguia apaixonado por Celina, fica com a irmã de Graça. Celina e ele terminam a novela criando a criança juntos.