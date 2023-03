Morre baixista Canisso, do Raimundos, aos 57 anos

O baixista Canisso, da banda Raimundos, morreu aos 57 anos nesta segunda-feira (13). A causa da morte não foi divulgada. As informações são do g1.

Conforme a publicação, o empresário do Raimundos, Denis Porto, confirmou a morte. O portal da Band publicou que a filha do músico postou nas redes sociais que o pai sofreu um acidente doméstico.

Canisso havia feito um show no bar Tortuga Underground, em Rio de Sul, em Santa Catarina, no sábado (11). O último stories dele no Instagram, inclusive, foi há cinco horas.

O dono do Tortuga Underground se pronunciou por meio do stories do estabelecimento: "Ele estava com a gente ontem. Passei um fim de semana maravilhoso ao lado dele, e pensar que o último show do cara foi no nosso bar é f**. Estamos sem saber o que fazer e nem o que falar. Eu vou pedir educadamente que vocês não fiquem mandando mensagens perguntando como foi e que vocês todos respeitem o luto da família e dos irmãos dele de banda".

"É triste como a vida prega peça na gente. É um dos caras mais legais que eu já conheci na vida. Ele saiu daqui me abraçando e dizendo até a próxima", lamentou.

Artistas lamentam morte

Artistas lamentaram a morte nas redes sociais. "Muito, muito triste com a perda de Canisso. Um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. rest in power, man", escreveu Pitty no Twitter.

O músico Luiz Thunderbird também se pronunciou: "Um cara legal, um baixista de rock, de uma banda que fez sua história. Que triste!".

Os colegas de banda do Raimundos e nem o perfil oficial da banda se pronunciaram.

Esposa e filhos de Canisso

Canisso deixa a esposa Adriana Toscano Vilhena, psicóloga, e dois filhos, Nina e Pedro Toscano. Nina não se pronunciou, mas está postando uma série de fotos do pai nos stories.

Já Pedro, declarou luto e disse: "Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. A sensação que eu nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava muito de mim".

Carreira de Canisso

Paulista, José Henrique Campos Pereira, o Canisso, teve mais de 35 anos de carreira com a Raimundos. A banda de rock foi formada em Brasília em 1987.

O grupo emplacou na história diversos hits nos anos 90 como "Eu Quero Ver o Oco", "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida".