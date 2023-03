José Loreto deixa de seguir Rafa Kalimann após ela ser flagrada com novo affair

O ator José Loreto deixou de seguir a ex-namorada, Rafa Kalimann, no Instagram, após ela ser flagrada com um novo affair, nesse domingo (12), no Rio de Janeiro. Loreto e a ex-BBB terminaram em janeiro o namoro de seis meses. Rafa ainda segue o ex na rede social.

Conforme o jornal Extra, o novo affair de Rafa Kalimann é Antonio Bernardo Palhares. Ele não é do meio artístico, mas, sim, sócio de uma empresa de serviços químicos. No domingo, os dois pedalaram juntos na orla do Rio e depois pararam para tomar um açaí, quando foram flagrados por um fotógrafo.

Ainda segundo o jornal, Rafa e Antonio estão juntos desde fevereiro.

A ex-BBB não comentou sobre o assunto em suas redes sociais. Ontem, ela apenas postou os bastidores da “Dança dos Famosos”, quadro do "Domingão" no qual foi confirmada.