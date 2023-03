Aniversário de 60 anos de Xuxa será comemorado em cruzeiro com shows e programação especial

Xuxa Meneghel completa 60 anos no próximo dia 27 de março e passará a data a bordo de um cruzeiro, que saíra de Santos, em São Paulo, no dia 24. O cruzeiro contará com apresentações de artistas, e a programação será transmitida pelo Multishow em um especial.

“As atrações do navio foram escolhidas a dedo, nada é à toa. Não é assim: ‘vai lá e faz um show’. O navio vai ter um restaurante vegano por minha causa. Vai ter uma exposição relacionada à minha carreira: videowall com projeções de filmes, exposição de figurinos, os discos de ouro e de platina e os prêmios que ganhei na carreira", disse Xuxa à colunista Patrícia Kogut.

"O pessoal do KLB vai fazer show. Chamei porque eles são importantes para nós, para minha família. Minha mãe adorava eles. Quando a gente tinha casa em Orlando, ela fez um quarto com "L" na porta em homenagem ao Leandro. Daniela Mercury vai estar no navio porque foi a primeira atração que levei para a Argentina. E Ana Carolina apareceu primeiro no meu programa. Foi tudo escolhido com carinho”, acrescentou.

Outro projeto em comemoração aos 60 anos da apresentadora e muito aguardado pelos fãs é a série documental dirigida pelo jornalista Pedro Bial para a Globoplay, ainda sem data de estreia.

Homenagem no Altas Horas

No sábado (12), Xuxa também recebeu uma homenagem pelo aniversário no programa Altas Horas, na TV Globo. Emocionada, ela aproveitou o momento para se declarar para a filha, Sasha, que disse ter planejado ainda aos 24 anos.

Quem participou das homenagens à Rainha dos Baixinhos no programa foi o ator cearense Silvero Pereira, que revelou sempre ter sonhado em ser paquita no programa de Xuxa e que usava uma toalha na cabeça, em casa, para fazer performances imitando as dançarinas.