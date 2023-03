Silvero Pereira revela que Xuxa foi inspiração na infância

O ator Silvero Pereira foi um dos artistas que participou da gravação do especial de 60 anos de Xuxa Meneghel, no “Altas Horas”, gravado na última terça-feira (7). Segundo o UOL, que acompanhou os bastidores do programa, Silvero se emocionou por estar do lado da Rainha dos Baixinhos, e revelou que ela foi uma inspiração durante sua infância.

“Sempre fui uma criança viada, desde pequenininha, e como criança viada do interior do Ceará, a TV era meu lugar por onde via o mundo. Não tinha nada de arte na minha cidade, e eu sempre soube que queria ser artista”, começou ele.

“Eu botava a toalha na cabeça, colocava a roupa da minha mãe e dançava as músicas da Xuxa. Um dia uns amigos me viram, porque eu fazia isso escondido, e passaram a me chamar de 'paquito'. Gritavam no portão de casa. Mas hoje estou do lado das ex-paquitas, e isso para mim é lindo. Queria dizer para todas essas pessoas que fizeram isso comigo, muito obrigado”, completou ele.

Silvero ainda cantou a música “Arco-Íris” no programa, ao lado da atriz Jennifer Nascimento.

O especial em homenagem à Xuxa vai ao ar neste sábado (11), logo após o BBB 23.