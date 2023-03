Ana Furtado é criticada por gafes e climão com Camila Morgado na transmissão do Oscar 2023

A apresentadora Ana Furtado foi a responsável por comandar a transmissão da cerimônia do Oscar 2023 na TNT e na HBO Max, na noite de domingo (12), mas parece não ter agradado nada aos espectadores do canal e do streaming. Nas redes sociais, o desempenho dela foi criticado e citado como desnecessário e até "mal-educado" diante dos demais apresentadores.

Camila Morgado, Michel Arouca, Aline Diniz e Carol Ribeiro também estiveram presentes, mas não receberam as duras críticas na Internet. Ao lado dos demais, Ana Furtado cometeu, segundo quem conferiu a apresentação, uma série de deslizes em relação aos filmes e ao Oscar em si.

Legenda: Climão entre apresentadores foi citado no Twitter Foto: reprodução/TNT

Outro ponto que teria desagradado seria a postura de Ana. Em conversa com os outros participantes da transmissão, ela teria adotado uma postura mais rude, cortando os colegas em meio a posicionamentos importantes.

"Eu ia passar a palavra para vocês, mas o show já recomeçou, vamos voltar ao palco", comentou ela em um dos momentos, pouco após passar minutos comentando a 95ª cerimônia promovida pela Academia.

Desconhecimento dos filmes

Em outro ponto, internautas citaram o desconhecimento da apresentadora em relação à indústria cinematográfica mundial. Ana Furtado teria associado a atriz Jamie Lee Curtis, premiada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, como protagonista do slasher 'Pânico', quando na verdade a artista fez diversas participações na franquia 'Halloween'.

Postura na transmissão

Com os outros apresentadores, Ana não parece ter sido mais simpática. Camila Morgado, inclusive, foi citada em uma série de tuítes de espectadores.

"Camila Morgado falando coisas interessantíssimas e que realmente agregam à transmissão, só para Ana Furtado cortá-la com essa falsa simpatia dela para fazer comentários burros", escreveu outro usuário. Em determinado momento, Ana também corrigiu, de forma abrupta, Michel Arouca.

Até o momento, Ana não se pronunciou sobre as críticas nas redes sociais, apesar de já ter sido citada como má apresentadora durante transmissão da cerimônia do Grammy. Na ocasião, ela utilizou o pronome incorreto para se referir à artista alemã Kim Petras.