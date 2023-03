Lady Gaga se apresenta no Oscar 2023 de cara limpa e jeans rasgado

A cantora Lady Gaga fez uma apresentação no Oscar 2023 "de cara limpa", usando apenas tênis, uma camiseta preta e um jeans rasgado. Ela cantou a música "Hold My Hand", indicada a Melhor Canção Original pela trilha sonora do filme "Top Gun: Maverick”.

A apresentação foi surpresa, e não havia sido confirmada. Inclusive, durante a transmissão no TNT, a apresentadora Ana Furtado comentou que o momento não constava no roteiro da tradicional premiação.

Apesar de ter cantado a música, Lady Gaga não levou a estatueta. A canção “Naatu Naatu", do filme da Netflix "RRR", foi a grande vencedora da categoria.

Vestido Versace

Mais cedo, Lady Gaga havia passado no tapete vermelho com um vestido preto com transparências da grife italiana Versace e uma maquiagem pesada. Além disso, durante a chegada, ela ajudou um fotógrafo que tropeçou e levou um tombo atrás dela.