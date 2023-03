Por onde anda Pedro Gabriel, ator que fez Uerê em 'O Rei do Gado'?

Um personagem específico de 'O Rei do Gado' conquistou o público à época da exibição original da novela, em 1996, e voltou a ganhar atenção agora, que o folhetim está sendo reprisado pela TV Globo. Uerê, interpretado por Pedro Gabriel, era um menino indígena, filho de Zé do Araguaia (Stênio Garcia), que tinha o bordão "Uerê quer voar".

Mas, 27 anos depois, por onde anda Pedro Gabriel? Filho dos autores Débora Aquino e José Regino, o intérprete não seguiu na teledramaturgia depois do sucesso na trama de Benedito Ruy Barbosa.

Ele disse, uma vez, ao jornal Extra, que se formou em gastronomia e que chegou a ser auxiliar de um chef em um restaurante. No entanto, abdicou do ofício para se dedicar aos trabalhos como DJ e produtor de festas, shows e teatro.

"Nunca tinha feito nada de atuação, e o tumulto que se criava quando me reconheciam [pelo papel em 'O Rei do Gado'] me assustava. Então, não quis continuar", contou Pedro Gabriel.

Legenda: O ex-ator já concedeu entrevista ao programa 'Encontro', da Globo. Foto: Reprodução/Globoplay

Origem indígena

Como Uerê, Pedro também tem origem indígena. Ele é bisneto de Mário Aquino, do povo Terena, que habita terras em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo o ex-ator, a Globo sabia quem era seu pai e a ligação da família com indígenas. Especialmente porque José Regino, que também é diretor de teatro, e sua esposa, Débora, escreveram uma peça teatral com a temática indígena, chamada Kalowa, que foi encenada em Nova York, em 1996.

Como precisavam de um ator-mirim para o papel de Uerê, os produtores do folhetim telefonaram para a casa de Pedro, para pedir indicações. "Meu pai nem estava, estava viajando com um grupo dele. Quem atendeu foi uma tia minha, que falou: 'Com essas características, tem o filho dele'", contou.

Legenda: Pedro Gabriel, atualmente, é produtor e DJ. Foto: Reprodução

"Até a semana do teste eu falava que não ia fazer. O namorado da minha mãe falou: 'Cara, é só um teste. Vamos lá, você não vai perder nem vai ganhar nada. Aí me convenceu e me levou. Dias depois, ligaram pra casa falando que eu tinha passado", relatou Pedro, em entrevista ao programa 'Encontro', na Globo, em 2015. À época do convite, ele tinha oito anos de idade.

'Todo mundo me parava na rua'

Nas entrevistas que concede, Pedro ressalta a dificuldade que sentiu para lidar com o sucesso do personagem. "Foi um estouro, todo mundo me parava na rua. Eu tinha que ir mais cedo para a escola. Eu gostava, mas tinha partes bem difíceis", disse o DJ, que é natural de Brasília.