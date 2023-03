Ator da Record está desaparecido há mais de 40 dias e mãe faz apelo por pistas

O ator Jefferson Machado Costa, que participou da novela 'Reis', da TV Record, está desaparecido há pouco mais de um mês e a mãe do artista fez apelo por informações sobre o paradeiro do filho. Nesta quinta (9), a ausência completa 43 dias, enquanto a família, que vive em Santa Catarina, continua campanha em busca do artista.

O desaparecimento de Jeff foi percebido no dia 27 de janeiro, quando uma ONG entrou em contato com a família por conta dos cães do artista, que foram dados como abandonados.

Pouco antes de sumir, o ator entrou em contato com a família no dia 29 de janeiro, revelando que viajaria para São Paulo para uma entrevista de emprego e que se hospedaria na casa de uma amiga. Entretanto, não deu mais notícias desde então.

Maria Das Dores Machado, mãe do ator, concedeu entrevista ao Fofocalizando, do SBT, para falar sobre o caso. Segundo ela, o comportamento do filho já estava estranho nas últimas semanas, com mensagens que fugiam do padrão habitual dele.

"Eu suplico para as pessoas, se alguém tiver informação, por favor, não precisa se identificar porque às vezes as pessoas têm medo, viram alguma coisa, sabem do paradeiro. Por favor, passem mensagem pra gente aqui no SBT, pode ser para a Record TV também porque a novela que ele fez foi lá…", disse ela.

Durante a entrevista, Maria Das Dores ainda citou a possibilidade de denúncia à Polícia. "Ligue para qualquer lugar, para a polícia, tem o Disque-Denúncia, que você não precisa se identificar. Por favor, gente, eu suplico a vocês, é uma mãe desesperada atrás de um filho que some misteriosamente", pediu no fim.