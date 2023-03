Advogado de Alec Baldwin relata que arma que matou diretora em set foi destruída

Segundo Alex Spiro, advogado do ator Alec Baldwin, a arma que teria sido disparada acidentalmente pelo artista e que matou a diretora Halyna Hutchins, teria sido destruída pelo governo estadual.

Alex Spiro fez a afirmação ao “New York Post”. “Acho que o tribunal não está ciente neste momento, mas acho que devo dizer ao tribunal – a arma de fogo, neste caso - foi destruída pelo estado. Então isso é obviamente um problema, e teremos que ver aquela arma de fogo ou o que sobrou dela”.

Um porta-voz do escritório do procurador distrital contestou a afirmação do advogado. “A arma que Alec Baldwin usou no tiroteio que matou Halyna Hutchins não foi destruída pelo estado. A arma está em evidência e está disponível para a defesa revisar”

O representante acrescentou que a arma foi danificada durante o teste, mas “ainda existe e pode ser usada como prova”.

A diretora Halyna Hutchins foi morta no set de “Rust” em outubro de 2021 de forma acidental, quando Alec Baldwin disparou uma arma de propulsão, que também feriu o diretor do filme Joel Souza.