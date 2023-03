Humorista diz que Chico Anysio usava cocaína e ator Nizo Neto ameaça processo; 'exijo retratação'

O ator Nizo Neto, 58, filho do humorista Chico Anysio, usou as redes sociais para desabafar sobre as falas do também humorista Rey Biannchi, a quem ameaçou processar por afirmar que Chico usava cocaína.

"Ele estava cheirando direto, direto, todo dia o cara estava cheirando. Estava com grana, auge da TV, com Chico Total, Baianos e Novos Caetanos [trio musical formado por Chico Anysio, Arnaud Rodrigues e Renato Piau]", disse Biannchi em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

Em vídeo postado no Instagram, Nizo então exigiu que Biannchi se retrate sobre a declaração para evitar medidas legais."Isso se chama falta de respeito, 'mau-caratice' e ingratidão. Em nome da família, exijo retratação imediata para evitar medidas legais", escreveu Nizo na legenda.

"Gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor Rey Biannchi se retrate publicamente nas redes sociais sobre a calúnia que falou do meu pai em um podcast e ele não está aqui para se defender. Então, senhor Rey, por gentileza se retrate para a gente evitar uma medida legal, porque se você não fizer isso eu vou te processar por calúnia, danos morais e difamação. Obrigado", disse na gravação.

Biannchi se pronuncia

Biannchi, então, se pronunciou sobre Chico Anysio em suas redes sociais, exaltando a carreira do cearense.

"Tenho uma das MAIORES HONRAS DA MINHA VIDA! Poder ter feito shows com o mestre Chico Anysio e ter um vídeo, dele dizendo que é meu fã há muito tempo! No segundo vídeo tem ele dizendo que eu era o melhor do elenco do grupo em que fazíamos parte. Ele me elogiou também, no camarim, dizendo que eu era vitorioso por ter largado todas as drogas", começou ele.

"Na época, eu já tinha ajudado mais de mil pessoas a largarem as drogas, e fazia mentoria pra muita gente! Jamais eu falaria ou agiria pra desonrar a memória do mestre! Tenho tanta honra de ter esse elogio de ter trabalhado com o mestre! Infelizmente as pessoas gostam de inventar e criar polêmicas e mentiras, distorcendo fatos. Deus abençoe a todos nós, e que Deus tenha o mestre Chico Anysio numa dimensão superior de Luz. A luz de Deus nunca falha", completou.