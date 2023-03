Beth Goulart lembra morte de mãe, Nicette Bruno, em campanha pela vacinação

A atriz Beth Goulart lembrou a morte da mãe, Nicette Bruno, em campanha pela vacinação do Ministério da Saúde divulgada nesta quinta-feira (9). Nicette faleceu em dezembro de 2020, vítima de Covid-19.

"Para você usufruir de tudo que a vida tem de bom, você precisa ter saúde. E a vacina é um caminho da saúde. Você não precisa passar por um momento tão difícil da dor e da perda para olhar para isso de outra maneira", disse Beth na campanha.

“Algumas perdas aconteceram porque não tínhamos essa alternativa. Foi o caso da minha mãe. Às vezes, eu pergunto, se a vacina tivesse chegado antes, se ela não estaria conosco aqui ainda. A dor não tem que ser motivo para vacinar, a vida, sim, tem que ser”, afirmou.

No vídeo, Beth aparece olhando para vídeos dela com a mãe. Outros famosos devem participar da campanha, como Emicida, Camila Pitanga, Mônica Martelli, Hebert Conceição e Vinícius Rodrigues.

A campanha visa estimular a retomada as altas coberturas vacinais do Brasil, inclusive com o reforço da vacina bivalente contra Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 87 milhões de brasileiros não completaram esquema vacinal.

Morte de Nicette Bruno

Nicette Bruno faleceu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos. Ela estava internada por quase um mês em um hospital do Rio de Janeiro, com complicações após contrair Covid-19. A vacinação contra Covid-19 no Brasil começou quase um mês depois, em 19 de janeiro de 2021.

A artista é mãe dos atores Bárbara Bruno, 64, Beth Goulart, 59, e Paulo Goulart Filho, 55. Nicette foi casada com Paulo Goulart, que morreu em 2014, em decorrência de um câncer.

Em mais de 70 anos de carreira, Nicette teve grandes papéis no teatro e na televisão. Ela atuou nas novelas "Selva de Pedra" (1986), "Rainha da Sucata" (1990), Alma Gêmea (2005), Sete Pecados (2007), A Vida da Gente (2011) entre outras.