Mãe do ator Jeff Machado chega ao IML para liberar corpo: 'tem que ser feita justiça'

A aposentada Maria das Dores Estevão Machado, mãe do ator Jefferson Machado Costa, chegou ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para liberar o corpo do filho de 44 anos na manhã desta quinta-feira (25). O corpo de Jeff será levado para Araranguá, cidade de origem do ator, em Santa Catarina.

Em entrevista ao g1, Maria declarou que está cuidado dos trâmites para o transporte do filho. "Eu não vou ter coragem de ver, mas preciso assinar para que o corpo do meu filho seja liberado. E conseguir um voo para o transporte do corpo e ir para Araranguá, que é a minha cidade e onde vai acontecer o sepultamento", afirmou.

A mãe do ator também pediu justiça e agilidade nas investigações. "É muito triste um moço vir para o Rio de Janeiro para estudar, fazer Jornalismo, Cinema e Produção, se dedicar ao trabalho de ator", disse.

Maria das Dores Estevão Machado Mãe de Jefferson Machado "E depois ser encontrado por bandidos, que estão soltos aqui no Rio. Isso tem que ser feito justiça, e muito rápido".

Investigação do caso

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Jairo Magalhães, advogado da família, já havia revelado que a principal suspeita da Polícia é de estrangulamento, já que Jeff Machado tinha uma linha no pescoço. Além disso, ele estava com os braços amarrados por trás da cabeça, dentro do baú.

O corpo de Jefferson, que estava desaparecido desde 27 de janeiro, foi encontrado pela DDPA. O baú onde o corpo estava pertencia ao ator.

Conforme Maria, foi depois do aniversário do filho que passou a estranhar as respostas dele. "Eu falei com o meu filho no dia do aniversário dele, dia 19 [de janeiro], e no dia 21. A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no Whatsapp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo", detalhou.