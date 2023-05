Mãe do ator Jeff Machado, encontrado morto em baú, chega ao Rio de Janeiro

A mãe do ator Jefferson Machado, encontrado morto em um baú, chegou ao Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (24). Em imagens, é possível ver Maria das Dores Estevão Machado abalada.

A mulher veio do interior de Santa Catarina. "Vocês não sabem o que eu estou sofrendo. Sabe o que é criar um filho com tanto amor e depois aparecerem pessoas fazendo o mal? Foi muita maldade feita com o meu filho", contou em entrevista ao O Globo.

"Ele tinha oito cachorros lindos, que ele cuidava com todo amor. Um deles morreu. Foi muita mentira, muita desonestidade para uma pessoa do bem, um homem trabalhador, um homem de luz", desabafou a mãe do ator da Record.

"Eu estou sem forças, eu já não tenho lágrimas para chorar. Eu estou aqui para buscar o meu Jeff, meu artista, meu lindo", concluiu aos prantos.

Encontrado dentro de baú

O corpo do ator Jefferson Machado da Costa, 44, desaparecido desde 27 de janeiro, no Rio de Janeiro, foi encontrado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Os restos mortais da vítima estavam queimados, amarrados em um baú de madeira, que foi enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, zona oeste do RJ.

O baú onde o corpo de Jeff foi encontrado pertencia ao ator. Nove homens auxiliaram no resgate do cadáver, com britadeiras, picaretas, machados e guindastes. Um vídeo enviado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro ao Diário do Nordeste mostra a ação.

Jeff estava desaparecido desde o último dia 27 de janeiro. As investigações seguirão a cargo da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Identificação do ator

Segundo o G1, que divulgou a informação nesta quarta-feira (24), a identificação foi possível por meio da análise das digitais do ator. A morte foi confirmada ao portal pelo advogado da família, Jairo Magalhães. "O corpo foi encontrado na segunda-feira (22) em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem (23), no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo dele".

Parentes da vítima estão resolvendo trâmites burocráticos para levar o corpo para Santa Catarina. Já a Polícia segue a investigação para tentar descobrir a autoria da morte e desvendar a motivação do crime.

Ator da Record estava desaparecido

Jeff foi visto pela última vez ao sair de casa, no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. A família do ator, que trabalhou na novela "Reis", da RecordTV, notou o sumiço após os cães dele ficarem abandonados e uma organização não governamental entrar em contato para tratar do assunto.

Além disso, a família já desconfiava dos contatos feitos com o ator por aplicativos de mensagens instantâneas, que não se pareciam com a forma como ele escrevia. A mãe de Jeff acredita que alguém estava se passando pelo filho.

Quem era Jeff Machado

Jefferson Machado atuou na novela 'Reis', da TV Record, interpretando um soldado filisteu. A telenovela, que aborda a história da nação de Israel, estreou em março de 2022

O ator estudou Jornalismo e Cinema no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, costumava compartilhar imagens da sua rotina, dos cachorros e dos bastidores do trabalho.

Em 2008, após 10 anos vivendo no eixo Rio-São Paulo, passou a viver em Florianópolis. Na nova cidade, trabalhou com direção de arte, produção, assessoria de imprensa, além de atuar como vitrinista, cenógrafo, e stylist em campanhas.