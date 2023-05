Samantha Weinstein, atriz do remake de ‘Carrie, a Estranha’, morre aos 28 anos

A atriz Samantha Weinstein morreu, no último dia 14 de maio, aos 28 anos, dois anos e meio após receber o diagnóstico de câncer no ovário. A informação foi confirmada pelo pai da artista, David Weinstein, ao jornal Global News Canada, que prestou uma homenagem à atriz.

O Instagram de Samantha, onde ela compartilhava fotos de sua rotina e tratamento, também publicou um comunicado da família lamentando a morte.

“Sam morreu no dia 14 de maio, às 11:45 da manhã, cercada por quem ela amava no Princess Margaret Hospital, em Toronto. Depois de dois anos e meio de tratamento do câncer, de uma vida viajando pelo mundo, de dar voz a uma infinidade de animais em desenhos animados, de escrever músicas e de saber mais sobre a vida do que qualquer um saberá um dia, ela está de folga de sua próxima aventura”, diz a nota.

Remake

Samantha participou do remake do filme “Carrie, a Estranha”, de 2013, e interpretava Heather, uma das colegas de classe de Carrie, interpretada pela atriz Chloë Grace Moretz.