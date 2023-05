Tata Estaniecki descobre terceiro mamilo após gravidez: 'sai leite'

A influenciadora digital Tata Estaniecki usou o Instagram, na terça-feira (23), para compartilhar com os seguidores a descoberta de um terceiro mamilo, também conhecido como mama acessória ou mamilo supranumerário. A influencer achava estar com um pelo encravado na axila, devido ao nascimento do segundo filho, Caio, fruto do relacionamento com Julio Cocielo, e acabou descobrindo a condição.

“Muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória e, pelo que ela [médica] me falou, é muito comum. Eu achei que era um pelinho encravado na axila, esse 'pelinho' só encravou nas duas gestações, na gestação da Bia [filha de 3 anos] também encravou, mas nem dei bola, não mexia, sumiu e agora voltou”, explicou Tata nos Stories.

Legenda: Tata fala sobre mama acessória. Foto: Reprodução/Instagram

“É quando você tem o tecido mamário fora da região do peito e acaba vindo para a axila. E seu apertar essa bolinha, sai leite. Que intimidade é essa que eu tenho aqui? Só estou falando ao nível de informação, porque estou chocada”, disse ela, aos risos.

Tata deu à luz ao segundo filho no último dia 20 de maio e compartilha os momentos da maternidade com os seguidores em suas redes sociais. Além de Caio, ela também é mãe de Beatriz Cocielo.