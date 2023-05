Polícia portuguesa encerra buscas por pistas do caso Madeleine McCann

A polícia portuguesa encerrou as buscas por pistas do caso de Madeleine McCann, que desapareceu do apartamento em que passava férias em Algarve, Portugal, em 2007. A confirmação da interrupção da força-tarefa foi dada nesta quinta-feira (25). As informações são do jornal O Globo.

Os agentes buscavam novas pistas: uma arma e uma câmera de vídeo de Christian Brueckner, principal suspeito do caso.

Conforme o relato de informante, ex-amigo do Christian, os objetos teriam sido jogados na Barragem do Arade, a 50 quilômetros da Praia da Luz, por dois homens que invadiram a casa do suspeito após a prisão dele. Os homens foram identificados como Manfred Seyferth e Helge Busching.

Por conta dessas novas pistas, mergulhadores experientes fizeram buscas na água da baragem. No entanto, não encontraram nada. Os investigadores esperavam achar imagens de Madeleine dentro da câmera.

CASO GANHA RELEVÂNCIA

As investigações do desaparecimento de Madeleine ganharam novos rumos em 2020, quando a polícia passou a considerar Christian como suspeito.

Ele viveu na região do Algarve português de 1995 e 2007, segundo o Serviço Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA), e morou em uma casa a cerca de 3 quilômetros da praia da Luz durante alguns anos no período em que Madeleine desapareceu.

Na mesma época, a promotoria alemã afirmou que Madeleine poderia ser considerada morta. A polícia afirma que o suspeito trabalhou no setor turístico e teria sido investigado por roubos em complexos hoteleiros e tráfico de drogas.

Antes da declaração que considerava Madeleine morta, Clarence Mitchell, porta-voz da família McCann, disse que os pais da menina, Kate e Gerry, consideravam o anúncio de um suspeito "potencialmente muito significativo".

Desaparecimento em 2007

Madeleine McCann, ou "Maddie", como é chamada pela imprensa britânica, desapareceu em 2007, pouco antes do quarto aniversário, na Praia da Luz, um balneário da região do Algarve, onde passava férias com a família.

O desaparecimento desencadeou uma campanha internacional dos pais para tentarem encontrá-la. As fotos da pequena Maddie, com o cabelo castanho e os grandes olhos claros, foram veiculadas no mundo inteiro.

"Agradecemos pelo trabalho e pelo empenho constante das autoridades britânicas, portuguesas e alemãs, porque são estes esforços policiais conjuntos que vão dar resultados e nos trarão as respostas", afirmaram os pais de Maddie.