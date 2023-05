Caso Madeleine McCann completa 16 anos, e família publica homenagem: 'ainda faz muita falta'

O caso Madeleine McCann completa 16 anos nesta quarta-feira (3). Os pais da menina britânica, desaparecida em Portugal em 2007, publicaram uma homenagem a ela nas redes sociais. Na publicação, Kate e Gerry McCann relataram que a filha "ainda faz muita falta" e que aguardam o avanço das investigações policiais.

No comunicado, veiculado em uma página do Facebook dedicada à busca por Madeleine, o casal escreveu: "Ainda desaparecida…. ainda muita saudade".

Eles também usaram um poema para descrever a dificuldade em lidar com a falta da menina.

"Você não está aqui, não sou eu mesmo, mas ainda assim falo com você. Não posso segurá-la, mas o faço: por favor, deixe-me guardá-la em minha cabeça e onde você está agora, me segure também", diz o trecho da homenagem.

A família ainda agradeceu o apoio da comunidade e marcou uma reunião de oração para recordar a filha, prevista para ocorrer na aldeia natal de McCann às 19h, no horário local.

Investigação

Em abril do ano passado, a promotoria portuguesa anunciou a acusação de um suspeito na Alemanha, no âmbito da investigação "em cooperação com as autoridades inglesas e alemãs".

A identidade do homem ou a natureza das suspeitas que pesam sobre ele não foram especificadas, mas segundo a Justiça alemã, trata-se de Christian Brueckner, reincidente que viveu vários anos no sul de Portugal.

O suspeito, que cumpre pena na prisão pelo estupro de uma americana de 72 anos, realizado em 2005 no país português, já havia sido identificado por investigadores alemães em 2020 como o principal suspeito do assassinato da menina britânica.

DESAPARECIMENTO EM 2007

Madeleine McCann, ou "Maddie", como é chamada pela imprensa britânica, desapareceu em 2007, pouco antes do quarto aniversário, na Praia da Luz, um balneário da região do Algarve, onde passava férias com a família.

O desaparecimento desencadeou uma campanha internacional dos pais para tentarem encontrá-la. As fotos da pequena Maddie, com o cabelo castanho e os grandes olhos claros, foram veiculadas no mundo inteiro.

"Agradecemos pelo trabalho e pelo empenho constante das autoridades britânicas, portuguesas e alemãs, porque são estes esforços policiais conjuntos que vão dar resultados e nos trarão as respostas", afirmaram os pais de Maddie.