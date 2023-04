Jovem que diz ser Madeleine McCann recebe resultado de DNA; entenda o desfecho do caso

Fim do suspense: Julia Faustyna, ou Julia Wendell, como gosta de ser chamada, não é Madeleine McCann, a garota inglesa que desapareceu em Portugal em 2007. A conclusão partiu de um teste de DNA feito por Fia Johansson, detetive particular que ajudou Julia após a repercussão do caso.

De acordo com o resultado, Julia é "100% da Polônia", com traços que remontam raízes russas e lituanas. "Os resultados não mostram nenhuma conexão a raízes inglesas ou alemãs", disse a detetive no Instagram.

Apesar disso, a investigadora elogiou a postura da jovem em mobilizar as pessoas em torno do desaparecimento de Madeleine. "Pelo menos Julia fez com que os investigadores se mexessem", alfinetou.

Relembre o caso

No início deste ano, Julia compartilhou, no Instagram, que desconfiava ser Madeleine, menina que desapareceu durante férias com a família em Portugal, em 2007. O caso tem ampla repercussão internacional ainda hoje, uma vez que a garota não foi encontrada viva ou morta.

Julia chegou a dizer que os pais de Madeleine, Gary e Kate, teriam aceitado fazer um exame de DNA. Contudo, eles não se manifestaram oficialmente.

Os pais da polonesa, por sua vez, se negaram a fazer os exames, alegando que a filha sofre de questões relacionadas à saúde mental e que sempre quis ser uma pessoa famosa. A própria polícia da Polônia já havia descartado a possibilidade de que Julia fosse Madeleine.