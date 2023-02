Jovem que diz ser Madeleine McCann tentou vender conteúdo erótico, diz jornal

A polonesa Julia Faustyna, que na semana passada surgiu afirmando ser Madeleine McCann, já teve contas em sites eróticos e tentou vender conteúdos pornográficos. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Mundo, publicação que indicou uma conta do Twitter da jovem que redirecionava os seguidores a sites adultos.

Julia teria atuado como "camgirl", termo em inglês para definir mulheres que realizam lives eróticas em webcams. Manyvids, Modelhub e IwantClips e Pornhub seriam algumas das plataformas nas quais a polonesa teria cadastro.

"Tenho um passado no pornô, mas não sou atriz. O que eu fiz não muda nada", afirmou Julia, conforme o periódico espanhol.

Polícia diz que Julia não é Madeleine

A Polícia polonesa afirmou que a jovem Julia Faustyna não é a garota Madeleine McCann. A garota está desaparecida desde 2007.

Segundo a imprensa polonesa, as informações de Wendell contradizem o que já havia sido investigado pela Polícia. Previamente, os pais da garota Madeleine já haviam compartilhado documentos que corroboraram a investigação, o que foi usado para descartar que Julia Wendell seria a criança.

O nome de Julia veio à tona recentemente, após a jovem sugerir nas redes sociais que pode ser a britânica Madeleine McCann, que desapareceu aos três anos, durante uma viagem de férias a Portugal.

Em seus primeiros relatos no Instagram, no início deste mês de fevereiro, ela disse que começou a suspeitar que é Madeleine após declarações da avó sobre um pedófilo. Contudo, não deu mais detalhes sobre o assunto. Somente disse que também tem poucas lembranças da infância e que, em 2018, chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico para lidar com memórias de abusos.